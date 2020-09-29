В Украине за сутки еще 3 627 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 627 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 797 человек, 69 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 28 сентября, было 2 671 новый случай инфицирования, 27 сентября сообщалось о 3 130 заболевших, 26 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случаях заражения.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 204 932 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 065 человек, выздоровели - 90 250 человека.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 110 617 человек, что на 1 761 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426) и Киеве (416), в Одесской (271) и Днепропетровской (200) областях.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 3910.
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