Лукашенко ввел ответные санкции против стран Балтии

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о введении симметричных ограничительных мер в отношении Латвии, Литвы и Эстонии со вторника 29 сентября, сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — сказал Глаз.
По его словам, белорусская сторона составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В них внесли примерно по 100 чиновников из каждой страны, им теперь запрещен въезд в Беларусь.
Напомним, что Министерство иностранных дел Латвии включило в санкционный список и объявили персонами нон грата 30 граждан Беларуси, среди которых Александр Лукашенко. Эстония и Литва также запретили въезд Лукашенко и еще 29 чиновникам.
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