Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 33,5 млн человек

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8:00 среды достигло 1 млн 006 тыс. 576 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета на утро среды, число инфицированных в мире составило 33 млн 561 тыс. 081, излечились 23 млн.301 тыс.262 человека.
В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.
В США выявлено 7 млн 190 тыс. 230 случаев заражения, скончались 205 тыс. 986, вылечились более 2,8 млн.
На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 145 тыс. 291 заболевший при 96 тыс. 318 случаях летального исхода и более 5 млн поправившихся.
В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 777тыс. 522, умерли 142 тыс. 921 человек, вылечены более 4 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016