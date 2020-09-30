Несмотря на саботаж власти, ОПЗЖ будет добиваться признания закона о рынке земли неконституционным, – Нимченко

Действующая власть в лице Президента Зеленского и его приспешников делает все возможное, чтобы заблокировать рассмотрение Конституционным Судом обращения ОПЗЖ относительно неконституционности закона об открытии рынка земли в Украине.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

Парламентарий напомнил, что 29 сентября 2020 года состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором должен был рассматриваться вопрос соответствия Конституции Украины закона об открытии рынка земли как для резидентов Украины, так и для иностранных юридических лиц. Но из-за откровенного саботажа со стороны власти этот без преувеличения исторический судебный процесс был отложен.

«Судебный процесс по рассмотрению закона о продаже земли отложен Конституционным Судом Украины на неопределенное время фактически из-за саботажа со стороны команды Президента Украины. Представители главы государства, действуя по сговору, нарушая конституционные принципы и нормы законов Украины, отказались явиться в Суд и, не приведя никакой уважительной причины неявки, поставили КСУ перед фактом прямого влияния на принятие решения. Приглашение явиться в КСУ проигнорировали народный депутат, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Вениславский Ф. В. и уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам Лещенко Р. Н.», — отметил Василий Нимченко.

Такое неуважение к конституционной юстиции со стороны власти является очередным подтверждением ее желания ликвидировать неугодный Конституционный Суд.

«Эти обстоятельства свидетельствуют о невозможности в дальнейшем критики деятельности КСУ из-за волокиты с рассмотрением дел и не только подтверждают неуважение со стороны главы государства и его команды к конституционной юстиции Украины, но и указывают на „планомерность“ действий антиконституционных „реформаторов“ типа Саакашвили, который заявлял о намерении ликвидировать КСУ как субъект юрисдикции», — добавил народный депутат.

Он также напомнил, что ОПЗЖ уже добилась серьезных успехов — еще до принятия этого закона, предусматривающего распродажу за бесценок украинской земли, сумела настоять на недопустимости некоторых его норм.

«„Оппозиционная платформа ‒ За жизнь“, защищая интересы Украинского народа, уже добилась признания недопустимости продажи и передачи в собственность иностранцам и кредиторам земли в размере 200 тыс. гектаров в одни руки с 1 октября 2020 года», — подчеркнул Василий Нимченко.

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