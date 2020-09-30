В России вернулись летние максимумы смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 177, это максимальное значение с 17 июля. Всего от инфекции умерли 20 722 пациента, сообщили в среду в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286.