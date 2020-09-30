Украина заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана, и этот принцип является неизменным, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, на Кавказе сейчас главное «не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции». Необходимо работать на снижение эмоций и прекращение кровопролития, добавил министр.
«Вы можете вспомнить, что МИД Украины было одним из первых, кто высказал свою позицию относительно обострения. Продолжаем отслеживать эти события, ведем переговоры с нашими партнерами для того, чтобы иметь скоординированную позицию. У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана. Наша позиция очень четкая: война — это всегда горе, жертвы, разрушения и мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события», — пояснил министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016