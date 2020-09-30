Власть боится победы ОПЗЖ на выборах в Николаевской области, – Загородний

Избирательные комиссии Николаевской области, выполняя преступные указания власти, фактически заблокировали регистрацию кандидатов в депутаты местных советов от ОПЗЖ.
Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
По его словам, чтобы не допустить ОПЗЖ на выборы «Слуга народа» вошла в сговор с «Европейской солидарностью» Порошенко. А комиссии используют любые грязные методы для блокирования регистрации кандидатов.
«То, что происходит в последние дни в избирательных комиссиях Николаевской области, является не просто грубым нарушением закона и Конституции Украины — это преступление, которое должно получить правовую оценку! Власть в лице представителей партии „Слуга народа“, вступив в преступный сговор с представителями партии бывшего Президента „Европейская солидарность“, фактически заблокировала регистрацию кандидатов в депутаты от „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Заблокировали в унисон, на уровне как области, так и города Николаева, — грубо и цинично, не гнушаясь подтасовками и манипуляциями. По чисто формальным причинам, а то и без таковых, заседания как областной, так и Николаевской городской избирательных комиссий неоднократно переносились. И в конце концов решения о регистрации наших списков так и не были приняты, поскольку представители преступного альянса „Слуга народа“ — „Европейская солидарность“ голосовали против», — отметил народный депутат и глава организации ОПЗЖ Николаевщины.
Нардеп уверен, что власть боится победы «Оппозиционной платформы — За жизнь», поэтому решила лишить жителей Николаевщины права выбора.
«Не секрет, и власти это хорошо известно, что популярность ОПЗЖ, ее рейтинг на Николаевщине уже значительно превышает рейтинг партии власти, поэтому та решила просто лишить николаевцев права на свободный и честный выбор», — добавил Юрий Загородний.
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал почему растет рейтинг партии.
«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», — отметил Виктор Медведчук.
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