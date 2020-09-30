В Словакии ввели режим ЧП из-за роста числа больных коронавирусом

Правительство Словакии утвердило введение с 1 октября чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса сроком на 45 дней, сообщают местные СМИ.
Ранее Центральный антикризисный штаб сформировал соответствующий план и попросил правительство подготовить указ для введения режима ЧП. Он будет распространен на всю страну.
На время действия режима ЧП будут запрещены все массовые мероприятия. Исключения составят церемонии бракосочетания, крещения, похороны и собрания представителей власти. При этом торжества после бракосочетания будут запрещены, также может быть ограничено число гостей на церемониях.
Пункты общественного питания будут работать с 6:00 до 22:00, кроме служб доставки и продажи еды навынос.
В магазинах будет обязательно соблюдение двухметровой дистанции между посетителями, также количество корзин, которыми пользуются покупатели, будет ограничено.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что полиция будет более активно контролировать соблюдение мер безопасности, в том числе ношение масок.
Всего, по данным на 30 сентября, в стране выявили 10 141 больного COVID-19, 48 человек скончались.
В середине марта Словакия уже вводила режим чрезвычайного положения.
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