Нардеп Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

Народный депутат Украины из фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич сообщила, что получила в среду положительный результат теста на коронавирус, ранее она уже болела COVID-19.
«Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция», — написала она на странице в Фейсбуке.
Зинкевич также отметила, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.
«Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью). Всем желаю здоровья!», — добавила она.
Напомним, 29 сентября пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
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