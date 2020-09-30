Нардеп Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

Народный депутат Украины из фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич сообщила, что получила в среду положительный результат теста на коронавирус, ранее она уже болела COVID-19.

«Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция», — написала она на странице в Фейсбуке.

Зинкевич также отметила, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.

«Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью). Всем желаю здоровья!», — добавила она.

Напомним, 29 сентября пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.