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Медведчук: Власти следует закупать вакцину от COVID-19 в России, а не вкладывать в дороги

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Медведчук: Власти следует закупать вакцину от COVID-19 в России, а не вкладывать в дороги

Когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

Такое мнение озвучил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик проинформировал, что бюджетный запрос Министерства здравоохранения Украины предусматривал выделение 15,08 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19 в 2021 году. Министерство, продолжил Медведчук, якобы ведет переговоры с 8 компаниями-производителями о закупке вакцины от коронавируса после завершения испытаний.

«Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, на завершающей стадии клинических испытаний находятся вакцины 8 компаний. „Со всеми ними мы ведем переговоры относительно заключения контракта“, — прокомментировал Степанов. Правда, в госбюджет на эти цели заложили только 2,6 млрд — в 5,8 раза меньше ранее предусмотренного», — сообщил парламентарий.

У западных компаний, отметил Виктор Медведчук, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, — это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину „Спутник V“, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», — отметил лидер ОПЗЖ.

И именно с производителями этой вакцины, убежден Виктор Медведчук, надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно!

«Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог. Во власти действительно считают, что строительство дорог в период разгара эпидемии и при растущем количестве заболевших — это настолько насущный вопрос? Учитывается ли то, что дорожное строительство — одна из наиболее коррумпированных отраслей экономики и что выделяемые на нее средства, по экспертным оценкам, на 30% и больше банально разворовываются? И что нормальных дорог нет даже в Киеве и областных центрах?» — возмущен политик.

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Может, предлагает Медведчук, все-таки сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России?

«Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить. Хотя, может быть, в этом и заключается ее главная миссия?» — резюмировал народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, вакцина, коронавирус
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