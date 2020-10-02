Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки впервые с 1 июня превысило 9 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 9 412, общее количество инфицированных в стране достигло 1 194 643. Об этом сообщили журналистам в пятницу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Количество заболевших впервые с 1 июня превысило 9 тыс.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 186, это максимальное значение с 17 июля. Всего от инфекции умерли 21 077 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.