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Зеленский перешел в «партию войны», поэтому избиратели уходят к Медведчуку, – Джангиров

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Зеленский перешел в «партию войны», поэтому избиратели уходят к Медведчуку, – Джангиров

Украинцы больше не верят в то, что Зеленский принесет мир на Донбасс, поэтому происходит переход голосов к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Так политтехнолог Дмитрий Джангиров в Facebook прокомментировал результаты социологического исследования, представленные Институтом анализа и прогнозирования.

«Попытки президентских „Слуг Народа“ снять в ряде регионов с местных выборов партию Виктора Медведчука „Оппозиционная Платформа — За Жизнь! “ и отставка Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе по Донбассу — события одного ряда. И связаны они с растаявшими за год (если отсчитывать от формирования ЗЕ-большинства в ВР по итогам досрочных парламентских выборов) надеждами украинцев на способность ЗЕ-Команды в целом и лично ПреЗЕдента на мирное урегулирование», — написал политтехнолог.

Джангиров констатирует, что избранный электоральными голосами «партии мира» Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, очень быстро позволил взять контроль над своей политической волей немногочисленной, но очень хорошо организованной и мотивированной «партии войны».

«В итоге, голоса подавляющего большинства украинцев, отданные за перемены, были „конвертированы“ в продолжение порошенковского АрМо (с Верой пока — пауза, но, не исключено, что ближе к президентским выборам и эта тема будет реанимирована, тем более что у бывших „порохоботов“, перешедших в ряды „зелеботов“ очень ограниченный смысловой ряд)», — охарактеризовал ситуацию он.

Дмитрий Джангиров поясняет, что рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука растет за счет перехода голосов от Зеленского и «Слуги народа».

«Наиболее ярким признаком разочарования украинцев в своём прошлогоднем выборе является динамика рейтингов СН и ОПЗЖ, которые неумолимо сближаются, о чем свидетельствует, например, последнее исследование „Института Анализа и Прогнозирования“ / „Социопрогноза“ (ссылка — в первом комментарии): „Слуги“ — 26%, ОПЗЖ — 22%, „Европейская солидарность“ — 14%», — приводит данные политтехнолог.

«При этом прибавка рейтингов партии ОПЗЖ происходит во многом за счет разочаровавшихся в ЗЕЛЕНСКОМ, что же касается „ЕвроСантехников“, то они, „объев“ идеологически близкий „Голос“, остановились в росте», — поясняет он логику.

Джангиров обращает внимание на то, что вопрос мира на Донбассе по-прежнему доминирует в общенациональной повестке дня — 73% украинцев считают, что «разрешение военного конфликта на Востоке Украины» является наиболее актуальной проблемой.

«И, что характерно, что отвечая на вопрос „Выберите из списка партий, представленных в ВР, те, которые по Вашему мнению, предлагают наиболее продуманные и реалистические решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира“, 22% украинцев назвали партию Медведчука, что полностью совпадает с уровнем поддержки самой партии. А вот СН выбрали только 17,5% опрошенных — лишь две третьих оставшихся сторонников партии Зеленского считают, что партия „продвигает“ продуманную мирную политику на Донбассе», — констатировал автор.

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«Так что нет ничего удивительного в том, что когда ЗЕ и СН теряют поддержку украинцев, желающих мира путем переговоров, Медведчук и ОПЗЖ ее приобретают. Особенно на фоне бездарной экономической и кадровой политики действующей власти. А ведь есть еще и запрос на приход опытных профессионалов — как реакция на жесткое разочарование в „новых лицах“, не умеющих ничего делать. А в нише опытных и профессиональных безоговорочно доминирует как раз Медведчук», — пояснил политтехнолог.

«Вот почему в конечном итоге большинство ушедших от ЗЕЛЕНСКОГО и „слуг“ переходят именно к ОПЗЖ», — резюмировал Дмитрий Джангиров.

Виктор Медведчук, Дмитрий Джангиров
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