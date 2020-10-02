Украинцы за месяц принесли в Приватбанк 4,2 млн гривен 25-копеечными монетами

За месяц украинцы обменяли в Приватбанке 25-копеечных монет на 4,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, за один день 1 октября клиенты Приватбанка принесли в кассы банка для обмена выходящих из обращения 25-копеечных монет на сумму около 900 тыс гривен.
«Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты Приватбанка принесли для обмена мелочь на общую сумму 4,2 млн гривен», — говорится в сообщении.
В течение месяца возможностью обмена в Приватбанке выводимых из обращения монет воспользовались более 27 тыс клиентов банка. Таким образом, в среднем каждый клиент обменял мелочь на бумажные деньги или зачислили себя на счет на сумму 155 гривен.
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