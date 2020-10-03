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Грузия готова провести переговоры лидеров Армении и Азербайджана

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Грузия готова провести переговоры лидеров Армении и Азербайджана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к лидерам Армении и Азербайджана, заявив, что готова организовать в Тбилиси площадку для проведения переговоров в любом формате по урегулированию карабахского конфликта.

«Я хочу обратиться к президентам и властям обеих стран, чтобы как можно скорее восстановить между ними диалог и призвать их к деэскалации и прекращению огня. ... Мы готовы сделать эту страну, Тбилиси, местом, где будет возможно проведение любых переговоров. Мы готовы ко всему, чего пожелают стороны», — сказала Зурабишвили в субботу на брифинге после заседания Совета национальной безопасности, посвященного теме карабахского конфликта.

Президент обратилась также и к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, отметив, что их роль в урегулировании конфликта высока. Она также просит ЕС вмешаться в происходящее и посодействовать прекращению огня, так как все три страны на Кавказе являются участниками программы «Восточного партнерства». «Наша стабильность, мир в этом регионе представляют интерес для Евросоюза. Он должен использовать свои силы ради мира и деэскалации ситуации», — добавила глава государства.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Грузия, Нагорный Карабах
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