Врач рассказал о состоянии Трампа

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо ...На данный момент мы с командой специалистов очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — отметил Конли.

«Я чувствую себя так хорошо, что могу покинуть госпиталь уже сегодня», — процитировал Трампа другой врач Шон Дули.

Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир». Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.

Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.

«Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения медицинского ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению», — отметил он.