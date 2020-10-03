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Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
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Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

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Врач рассказал о состоянии Трампа

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Врач рассказал о состоянии Трампа

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо ...На данный момент мы с командой специалистов очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — отметил Конли.

«Я чувствую себя так хорошо, что могу покинуть госпиталь уже сегодня», — процитировал Трампа другой врач Шон Дули.

Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир». Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.

Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.

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«Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения медицинского ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению», — отметил он.

Дональд Трамп, коронавирус
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