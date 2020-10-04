Основатель бренда Kenzo умер из-за коронавируса

Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер в воскресенье в возрасте 81 года. Об этом со ссылкой на заявление представителя дизайнера сообщило агентство France-Presse (AFP).

Уточняется, что дизайнер умер в больнице во Франции. Причиной смерти стал коронавирус.