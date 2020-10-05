Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 35 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

Чуть меньше чем за месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн. Отметка 27 млн была преодолена 7 сентября.

Больше всего случаев заболевания по-прежнему в США: в них коронавирус с начала пандемии выявили у 7,4 млн человек. На втором месте находится Индия с 6,5 млн заразившихся, следом за ней идет Бразилия — 4,9 млн.

Россия в этом списке занимает четвертое место с 1,2 млн заболевших. Число заразившихся растет в этой стране с конца сентября. За последние сутки в ней впервые с середины мая выявили более 10 тыс. случаев COVID-19.

В десятку стран, в которых выявили наибольшее число заразившихся, также вошли:

Колумбия — 855 тыс. человек;

Перу — 821,5 тыс.;

Аргентина — 790,8 тыс.;

Испания — 789,9 тыс.;

Мексика — 757,9 тыс.;

ЮАР — 681 тыс.