Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 35 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
Чуть меньше чем за месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн. Отметка 27 млн была преодолена 7 сентября.
Больше всего случаев заболевания по-прежнему в США: в них коронавирус с начала пандемии выявили у 7,4 млн человек. На втором месте находится Индия с 6,5 млн заразившихся, следом за ней идет Бразилия — 4,9 млн.
Россия в этом списке занимает четвертое место с 1,2 млн заболевших. Число заразившихся растет в этой стране с конца сентября. За последние сутки в ней впервые с середины мая выявили более 10 тыс. случаев COVID-19.
В десятку стран, в которых выявили наибольшее число заразившихся, также вошли:
Колумбия — 855 тыс. человек;
Перу — 821,5 тыс.;
Аргентина — 790,8 тыс.;
Испания — 789,9 тыс.;
Мексика — 757,9 тыс.;
ЮАР — 681 тыс.
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