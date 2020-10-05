В Беларуси в воскресенье задержали 245 человек, в том числе журналистов

На воскресном марше за освобождение политзаключенных в Беларуси задержали 245 человек, список обновляется.
Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Сообщается, что среди задержанных — более десятка журналистов.
Некоторых людей к настоящему моменту уже отпустили.
4 октября акции протеста прошли по всей Беларуси: в Жодино, Бресте, Бобруйске, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах страны.
Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября вступил на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.
Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.
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