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Медведчук: Украина должна пересмотреть кабальный договор о Зоне свободной торговли с ЕС

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Медведчук: Украина должна пересмотреть кабальный договор о Зоне свободной торговли с ЕС

Украина нужна Европе исключительно как сырьевой придаток и поставщик дешевой рабочей силы. В ЕС нас никто не ждет, о чем неоднократно прямым текстом заявляли европейские чиновники. Но Президент Зеленский продолжает жить в какой-то своей реальности и ждет сигнала о вступлении в ЕС, который, разумеется, никогда не получит.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский живет в мире каких-то иллюзий евроинтеграции. В качестве примера Виктор Медведчук приводит интервью Президента Украины словацкому изданию Hospodarske noviny, в котором он говорит, что Украина должна получить от Европейского Союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию.

В тоже время, на своей пресс-конференции и глава Европейского совета Шарль Мишель, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достаточно критично отозвались даже о долгосрочных перспективах вступления Украины в ЕС.

По мнению Виктора Медведчука, украинская власть получила сигнал, но не тот, который хотела.

«Собственно говоря, в Евросоюзе ответ на вопрос о перспективах членства Украины давали уже даже не десятки, а сотни раз. Еще с 2016 года. Или В. Зеленский ничего не знает о результатах проведенного в Нидерландах референдума, на котором большинство граждан страны проголосовали против ассоциации Украины с ЕС? Напомню Президенту: тогда, в апреле 2016 года, голландцы (61% проголосовавших) высказались против присутствия Украины в Евросоюзе. И с тех пор мало что изменилось, поскольку один из инициаторов референдума — Тьерри Боде — из малоизвестного голландского политика превратился в лидера «Форума за демократию», одной из ведущих партий Нидерландов, — отметил нардеп. Политик также напомнил о голландском референдуме, на котором Нидерланды не соглашались подписывать Соглашение об ассоциации Украины пока не был принят определенный документ.

«В результате голландского референдума главы государств и правительств стран ЕС 15 декабря 2016 года приняли документ, в котором государства — члены Европейского Союза гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной: не связана с членством Украины в ЕС; не содержит положений о свободе передвижения людей (то есть не предусматривает права на трудоустройство и проживание); не содержит положений о совместной обороне Украины и Евросоюза; не предоставляет Украине доступ к структурным фондам ЕС; одним из важнейших элементов сотрудничества с Украиной является борьба с коррупцией. Только после этого Нидерланды согласились подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Но это ни на шаг не приблизило Украину к полноценному членству в Евросоюзе», — сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат подчеркнул, что Евросоюз рассматривает Украину не как равноправного партнера, а как колонию.

«Президент Зеленский отметил, что украинский народ может многое дать Европе. Но что именно может дать Украина? Все, что можно было дать, украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики НАТО; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах. Украина отдала Евросоюзу даже самое ценное — своих людей, благодаря труду которых поднялась экономика Польши, Чехии, Румынии. Украинцев сейчас уже критически не хватает в самой Украине», — добавил председатель Политсовета ОПЗЖ.

Фраза верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанца Жозепа Борреля о том, что для Украины «Евросоюз не банкомат», заявление главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса о том, что уровень наших отношений остановился на отметке признания ЕС европейских устремлений Украины — все это, считает парламентарий, должно было охладить интеграционный запал власти.

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«Но Президент Зеленский и его окружение живут в другой реальности. Может, надо вернуться на грешную землю и действовать исключительно в интересах Украины? Выстраивать отношения со странами, в которых украинская экспортная продукция является конкурентоспособной, и пересмотреть наконец кабальные, уничтожающие нашу экономику условия Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС», — подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил о том, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.

ЕС, Виктор Медведчук
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