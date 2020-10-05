Зеленский на этой неделе посетит с официальным визитом Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию, сообщает пресс-служба президента.
«Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве», — указывается в сообщении.
Кроме того, запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой с герцогом и герцогиней Кембриджскими, его встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.
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