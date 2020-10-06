В Азербайджане заявили о гибели 27 гражданских лиц с начала эскалации в Карабахе

Число погибших гражданских лиц в Азербайджане с начала эскалации нагорнокарабахского конфликта увеличилось до 27, ранен 141 человек. Об этом сообщила во вторник Генпрокуратура этой страны.

«В результате обстрелов с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по сегодняшний день погибли 27 гражданских лиц, ранен 141», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, пострадали 63 гражданских объекта и 376 жилых домов.

Отметим, что Армения также обвиняет Азербайджан в обстреле мирных объектов и заявляет о пострадавших.