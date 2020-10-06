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Медведчук в Москве: «Пора выводить из тупика вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе»

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Медведчук в Москве: «Пора выводить из тупика вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе»

Сегодня, 6 октября, в Москве состоялась встреча председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», главы межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктора Медведчука с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Как заявил по итогам встречи Виктор Медведчук, стороны провели консультации, связанные с «Парламентским измерением „нормандского формата“». «Еще в марте я встречался с председателем Госдумы, руководителями фракций, председателями комитетов, и мы начали реализацию «Парламентского измерения „нормандского формата“, так как в парламенте Украины создано межфракционное объединение „Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция“. Мы провели тогда встречи с парламентариями Германии, Франции, РФ, и у нас были обширные планы по реализации формата для встречи в Страсбурге», ‒ рассказал Медведчук.

Однако, по словам политика, реализовать намеченные планы помешала пандемия COVID-19. «Последние месяцы мы ожидали улучшения ситуации для того, чтобы продолжить реализацию этого проекта, этой идеологии „нормандского формата“, ‒ отметил Виктор Медведчук. ‒ Но сегодня возникла необходимость в проведении консультаций».

По словам украинского политика, «встреча была направлена на выведение из тупика формата минских переговоров, Трехсторонней контактной группы». «В тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов, не имеющих выхода для реализации, ‒ уверен Виктор Медведчук. ‒ Более того, Верховная Рада Украины 15 июля 2020 года приняла постановление, в котором одним из пунктов (пунктом 4) фактически перечеркнула нормы, предусмотренные Минскими соглашениями, утвержденными резолюцией Совета Безопасности ООН. И именно из‑за этого положения переговоры в Трехсторонней контактной группе зашли в полный тупик».

«Сегодня с Вячеславом Викторовичем мы обсудили возможность активизировать вопрос «Парламентского измерения „нормандского формата“, переговоры между депутатами, чтобы продолжить минские переговоры в Трехсторонней контактной группе и помочь главам государств, которые входят в „нормандский формат“, через позицию парламентариев вывести из тупика вопрос мирного урегулирования на Донбассе».

В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил: «Диалог, который мы инициировали, должен быть еще более активным, потому что многое зависит от политиков, которые могли бы внести свой вклад в урегулирование ситуации». По его мнению, необходимо активнее подключиться к диалогу депутатам европейских парламентов, представляющих «нормандский формат».

«Коллеги из Германии и Франции неоднократно говорили, что они заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине. Мы считаем, правильным будет объединить все здоровые силы и, уже используя парламентский формат в рамках „нормандской четверки“ стран, эту работу проводить более активно, ‒ заявил Володин. ‒ Мы считаем, что нам нужно развивать отношения между Государственной Думой и Верховной Радой Украины, и хорошо, что здоровые силы на Украине делают все от себя зависящее для мира, для восстановления нормальной работы экономики».

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По его мнению, «нормандский формат» мог бы сыграть большую положительную роль, особенно в рамках парламентского измерения. «Период паузы, на который повлияла пандемия, завершен, мы дальше будем активно работать, привлекать наших коллег из парламента Германии и Франции», ‒ заявил Вячеслав Володин.

Виктор Медведчук, Донбасс, отношения с Россией
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