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«Укроборонпром» покинули экс-директор «Майкрософт Украина» Васильева и экс-замглавы МЭРТ Корж

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«Укроборонпром» покинули экс-директор «Майкрософт Украина» Васильева и экс-замглавы МЭРТ Корж

Надежда Васильева, которая после перехода с должности гендиректора «Майкрософт Украина» осенью 2019 года на должность замгендиректора госконцерна «Укроборонпром» занималась в госконцерне вопросом развития инноваций, покинула команду в конце сентября, говорится в сообщении «Укроборонпрома» во вторник.

«Соответствующее структурное подразделение было реорганизовано, а функции — распределены внутри команды. Лидерство в вопросе инноваций для оборонной промышленности отойдет Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое намерено создать Агентство по развитию оборонных технологий», — отметил госконцерн.

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Согласно релизу, Васильева осуществила ряд проектов по цифровизации «Укроборонпрома» и отдельных оборонных предприятий, перезапустила работу научно-технического совета и конструкторского направлении.

Госконцерн также сообщил, что в конце сентября компанию покинул и Руслан Корж, который был советником по стратегическим проектам гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, а ранее — его заместителем в Министерстве экономического развития и торговли. Корж был назначен в госконцерн осенью 2019 года на должность замгендиректора и занимался работой авиастроительных и авторемонтных предприятий концерна, а весной перешел на должность советника гендиректора.

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«Укроборонпром» указал, что 1 октября этого года было изменено количество руководящего состава концерна и введено новое штатное расписание в рамках дальнейшего усовершенствования управленческой модели госконцерна.

Согласно изменениям Роман Бондарь, который руководил Офисом трансформаций и был замгендиректрора, стал первым заместителем гендиректора и продолжает работать в команде над реформой и преобразованием «Укроборонпрома». Он также будет отвечать за развитие корпоративного управления, организационную эффективность, закупки, корпоратизацию и создание отраслевых холдингов, отмечается в релизе.

Согласно ему, Денис Кравченко продолжит развивать направление судостроения в должности директора дивизиона. Как уточнил агентству «Интерфакс-Украина» Бондарь, Кравченко, как и директор по закупкам Надежда Бегун и директор по правовым вопросам Данил Федорчук, подчиняются заместителям гендиректора.

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По словам Бондаря, после запланированного ухода с должности гендиректора Абромавичуса согласно указу президента Владимира Зеленского от 6 октября и повышению замгендиректора Игоря Фоменко до и.о. гендиректора, помимо первого в госконцерне остаются еще четыре заместителя гендиректора: Михаил Морозов (маркетинг и сбыт), Сергей Иванюта (финансово-экономическое вопросы), Мустафа Найем (GR) и Константин Бушуев (безопасность).

«Новая структура управления помогает эффективно координировать деятельность более сотни предприятий оборонной отрасли и концерна», — подчеркивается в релизе.

Укроборонпром, Надежда Васильева
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