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Apple проведет презентацию 13 октября

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Apple проведет презентацию 13 октября

Американская Apple Inc. объявила о проведении презентации 13 октября.

Аналитики ожидают, что на этом мероприятии компании представит iPhone с поддержкой сети нового поколения мобильной связи 5G, сообщает The Wall Street Journal.

Традиционно с 2012 года новые модели смартфонов Apple показывала публике в рамках презентаций в сентябре. Однако в этом году компания в первый месяц осени продемонстрировала новые модели "умных часов" Apple Watch и фитнес-сервис Apple Fitness+.

Представители компании в конце лета заявляли, что запуск новых iPhone в этом году состоится на несколько недель позже, чем раньше.

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IPhone с поддержкой 5G станет одним из самых ожидаемых с 2014 года, когда Apple представила вариант устройства с большим экраном, на который в настоящее время приходится около половины продаж, отмечает WSJ. Производство следующего iPhone было отложено, поскольку компания столкнулась с проблемами, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, из-за приостановки работы заводов и ограничений на поездки в Китай.

Apple
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