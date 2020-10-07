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Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей

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Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, касающихся украинско-российских отношений. В частности, был затронут актуальный для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и РФ вопрос о возможной частичной отмене санкций.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят сложный характер в последние годы. И в первую очередь экономические, торговые отношения. Это связано в том числе и с санкционным режимом, который был введен властями Украины, господином Порошенко», — сказал Медведчук.

И добавил, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции ко нему и к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились Совет Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского Союза в отношении РФ.

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», — подчеркнул Медведчук.

«Не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что Вы имеете в виду, у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции. — Ред.) в России, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить», — заявил Владимир Путин. Президент РФ выразил надежду на то, что отношения между Украиной и Россией будут восстановлены.

«Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема... Тем не менее готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет», — сказал Путин.

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«Знаю, что Вы занимаете, несмотря ни на какие сложности, ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений. Причем на всех уровнях. Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению отношений. Надеемся, что у Вас прибавится сторонников в этом отношении», — заявил Владимир Путин, добавив, что готов начать работу по снятию санкций, о которых говорил Медведчук.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, отношения с Россией
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