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НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

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НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении на декабрь 2020 года тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии до 312,76 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания отметил, что комиссия рассчитывает на профессиональное обсуждение проекта изменения тарифа и ждет предложений относительно его оптимизации от участников рынка электроэнергии.

Как сообщалось, согласно обоснованию к проекту, комиссия не может поддержать предложение НЭК от 28 сентября о повышении тарифа на передачу уже с 1 ноября, исходя, в частности, из установленного порядком формирования тарифа срока в 75 дней с момента подачи документов о его изменении до предполагаемой даты введения нового тарифа.

В то же время в обосновании отмечено, что некомпенсированные средства по статьям, определенным «Укрэнерго» для компенсации в тарифе на протяжении ноября-декабря, предусматривается учесть при принятии решения об установлении тарифа на передачу на 2021 год.

Кроме того, комиссия откорректировала предложенный «Укрэнерго» тариф в размере 313,07 грн/МВт-ч.

НЭК «Укрэнерго» по итогам открытого обсуждения изменений к тарифу на передачу 25 сентября приняла решение предложить НКРЭКУ повысить его на ноябрь-декабрь текущего года с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч без учета дефицита госпредприятия «Гарантированный покупатель» по «зеленым» тарифам для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифа для предприятий «зеленой» металлургии.

Выносимый на обсуждение проект изменений предполагал размер тарифа на уровне 640,48 грн/МВт-ч.

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Глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения разъяснил, что финальный уровень тарифа будет включать только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС.

В то же время в НЭК подчеркнули, что тариф на уровне 313,07 грн/МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО по компенсации «зеленых» тарифов, кроме домашних СЭС, в пользу «ГарПока».

Укрэнерго, НКРЭКУ
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