Нацбанк будет постепенно вводить норматив NSFR

Национальный банк Украины (НБУ) будет вводить норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) для банков начиная с первого квартала 2021 года до постепенного достижения банками норматива NSFR на уровне 100%, сообщила пресс-служба регулятора в среду.
«Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длинные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с графиком достижения банками норматива NSFR на уровне 100% НБУ определится в ноябре, после получения результатов тестовых расчетов.
Как сообщалось, согласно постановлению НБУ от 24 декабря 2019 года, норматив (NSFR) должен быть введен с 1 января 2021 года и рассчитываться в тестовом режиме ежемесячно с 1 августа текущего года.
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