Дубовой: Виктор Медведчук – единственный, кто способен установить мир на Донбассе

У команды Зеленского нет четкого плана по установлению мира на Донбассе. Это говорит о слабости президента и о его несостоятельности в этом вопросе. Единственный план мирного урегулирования, который гарантирует результат — это план Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил член Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ростислав Дубовой.

Он подчеркнул, что концепцию Медведчука по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины уже давно поддержали на мировом уровне.

«У „зеленой“ команды нет единого понимания, как установить мир в Украине. А это значит, что слабый президент. А от слабого президента мы мира можем так и не дождаться. Я считаю, единственный план, реализация которого способна установить мир — это план Медведчука. Это план-концепция, который он разработал и презентовал на одном из съездов „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Более того, это не просто план на бумаге, это план, который поддержан на мировом уровне. Под него готовы законопроекты, которые дадут возможность выполнить политическую часть Минских соглашений», — заявил Дубовой.

Также он добавил, что единственно правильное решение для Зеленского — это перестать спекулировать на теме мира для поднятия личного рейтинга и признать состоятельность плана, предложенного Виктором Медведчуком.

«Об этом плане президент Зеленский не хочет слышать, а он единственный, который можно реализовать. Поэтому, президент должен признаться себе, в первую очередь, что он не смог установить мир в Украине и подать в отставку. Хватит ему манипулировать темой мира для увеличения своих личных рейтингов и рейтингов партии», — подчеркнул Ростислав Дубовой.

Напомним, глава Политсовета ОПЗЖ Медведчук и председатель Госдумы РФ Володин выступили за активизацию межпарламентского диалога в рамках «нормандского формата».