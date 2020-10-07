Дубовой: Виктор Медведчук – единственный, кто способен установить мир на Донбассе

У команды Зеленского нет четкого плана по установлению мира на Донбассе. Это говорит о слабости президента и о его несостоятельности в этом вопросе. Единственный план мирного урегулирования, который гарантирует результат — это план Виктора Медведчука.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил член Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ростислав Дубовой.
Он подчеркнул, что концепцию Медведчука по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины уже давно поддержали на мировом уровне.
«У „зеленой“ команды нет единого понимания, как установить мир в Украине. А это значит, что слабый президент. А от слабого президента мы мира можем так и не дождаться. Я считаю, единственный план, реализация которого способна установить мир — это план Медведчука. Это план-концепция, который он разработал и презентовал на одном из съездов „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Более того, это не просто план на бумаге, это план, который поддержан на мировом уровне. Под него готовы законопроекты, которые дадут возможность выполнить политическую часть Минских соглашений», — заявил Дубовой.
Также он добавил, что единственно правильное решение для Зеленского — это перестать спекулировать на теме мира для поднятия личного рейтинга и признать состоятельность плана, предложенного Виктором Медведчуком.
«Об этом плане президент Зеленский не хочет слышать, а он единственный, который можно реализовать. Поэтому, президент должен признаться себе, в первую очередь, что он не смог установить мир в Украине и подать в отставку. Хватит ему манипулировать темой мира для увеличения своих личных рейтингов и рейтингов партии», — подчеркнул Ростислав Дубовой.
Напомним, глава Политсовета ОПЗЖ Медведчук и председатель Госдумы РФ Володин выступили за активизацию межпарламентского диалога в рамках «нормандского формата».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016