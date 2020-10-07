Пока власть занимается словесной эквилибристикой, Медведчук ведет переговоры с Путиным и руководством РФ, - журналист

Пока представители украинской власти занимаются словесной эквилибристикой и в угоду «партии войны» увольняют из ТКГ экс-премьера Витольда Фокина, в дело вступил главный украинский переговорщик. Так политический обозреватель Евгений Хурсин прокомментировал у себя в Facebook информацию о рабочем визите главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в столицу Российской Федерации.
Хурсин уточнил, что украинский политик «провел встречи с российским президентом Владимиром Путиным, премьером Михаилом Мишустиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным».
«С точки зрения мира интересна встреча с Володиным, во время которой обсуждалась тема международной инициативы Медведчука „Межпарламентский диалог во имя мира“, — отметил журналист.
Хурсин пишет, что логика создания „межпарламентского диалога“ заключается в том, чтобы подключить депутатов Франции, ФРГ, Украины и России к выполнению „Минских соглашений“.
„Межпарламентский диалог“ еще называют парламентским измерением „нормандского формата“. И вот почему. Выполнять политические пункты „Минских соглашений“ должна Верховная Рада путем принятия законов (об амнистии, о местных выборах на Донбассе и т.д.). Поэтому год назад Медведчук предложил абсолютно логичное решение — подключить к мирному процессу депутатов парламента Франции, бундестага ФРГ, Госдумы России и Верховной Рады Украины», — пояснил журналист.
Хурсин напомнил, что Владимир Путин еще в прошлом году поддержал международную инициативу Медведчука.
«Напомню, что ФРГ — парламентская республика, Франция — президентско-парламентская. Что касается России, то Путин еще в прошлом году дал поручение руководству Госдумы оказывать Медведчуку максимальное содействие», — напомнил журналист.
Евгений Хурсин уверен, что созданный Медведчуком «Межпарламентский диалог во имя мира» — это реальный шанс добиться мира на Донбассе.
«С учетом всего этого, „межпарламентский диалог“ имеет хорошие перспективы. А главное, что такие международные инициативы — это реальный шанс на мир на Донбассе», — заключил блогер Евгений Хурсин.
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