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В Молдове зарегистрировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

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В Молдове зарегистрировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

Врачи Молдовы зарегистрировали рекордный с начала пандемии суточный прирост числа заразившихся коронавирусом - 1 062 человека. Как сообщило в среду министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики, общее число инфицированных с начала пандемии составило 58 794 (1,6% населения страны).

Днем ранее в стране был выявлен 831 случай заражения. Коэффициент распространения вируса сохраняется на уровне 0,7. На сегодняшний день лечение проходят 14 908 человек, 749 из которых находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 46 пациентов.

Число летальных исходов в стране за сутки выросло на 17 и достигло 1 406. За последние 24 часа врачи взяли анализы на коронавирус у 3,2 тыс. человек, а общее число протестированных достигло 285 760 (8% населения).

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Молдова ввела ограничения на въезд в страну для иностранцев. При этом внутри страны отменено большинство ограничений: функционирует общественный транспорт, работают рынки, магазины, кафе, спортивные залы и салоны красоты. Есть ограничения при проведении массовых мероприятий, в общественных местах обязательно ношение медицинских масок.

Молдова
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Среда, 7 октября 2020
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