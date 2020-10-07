В Молдове зарегистрировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

Врачи Молдовы зарегистрировали рекордный с начала пандемии суточный прирост числа заразившихся коронавирусом - 1 062 человека. Как сообщило в среду министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики, общее число инфицированных с начала пандемии составило 58 794 (1,6% населения страны).
Днем ранее в стране был выявлен 831 случай заражения. Коэффициент распространения вируса сохраняется на уровне 0,7. На сегодняшний день лечение проходят 14 908 человек, 749 из которых находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 46 пациентов.
Число летальных исходов в стране за сутки выросло на 17 и достигло 1 406. За последние 24 часа врачи взяли анализы на коронавирус у 3,2 тыс. человек, а общее число протестированных достигло 285 760 (8% населения).
Молдова ввела ограничения на въезд в страну для иностранцев. При этом внутри страны отменено большинство ограничений: функционирует общественный транспорт, работают рынки, магазины, кафе, спортивные залы и салоны красоты. Есть ограничения при проведении массовых мероприятий, в общественных местах обязательно ношение медицинских масок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016