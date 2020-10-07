У Трампа уже нет симптомов и обнаружили антитела к коронавирусу

Симптомы заражения коронавирусом уже на протяжении суток не наблюдаются у президента США Дональда Трампа, а высокая температура — более четырех дней. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли.

По его словам, «президент этим утром сказал: «Я чувствую себя замечательно». «На сегодняшний день у него нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации», — отметил врач.

По словам Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу.