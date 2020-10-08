Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36 млн

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 млн 77 тыс. 702 случая заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 344 тыс. 362, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло до 1 млн 54 тыс. 712 против 1 млн 48 тыс. 742 на утро среды, излечились более 25 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 млн 549 тыс. 682 инфицированных, 211 тыс. 801 случай летального исхода и почти 3 млн излечившихся.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро четверга зафиксировано 6 млн 835 тыс. 655 заболевших при 105 тыс.526 смертельных случаях и 5,8 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных превысило 5 млн на 694 жителя, умерли 148 тыс. 228, вылечены 4,45 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 136 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 654 человека, Индии — 76, Бразилии — 696.