В Германии выявили максимальное с начала апреля число новых заразившихся коронавирусом

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 4 058 жителей Германии (на 1 200 больше, чем в среду), это максимальный показатель с начала апреля. Как сообщил в четверг Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ), от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 16 человек.
Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля — более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Это объясняется также и тем, что в Германии делают существенно больше тестов — около 1 млн в неделю.
Жителям Германии необходимо носить маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене с 24 сентября масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах.
В среду власти решили ввести ограничения для жителей из зон риска на поездки по стране. В частности, жители Германии из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не смогут останавливаться в гостиницах на территории ФРГ. Лишь четыре федеральные земли пока не присоединились к новым ограничениям.
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