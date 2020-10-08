В Украине за сутки зафиксировали рекордных 5 397 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 8 октября лабораторно подтверждено 244 734 случая COVID-19, из них за сутки — 5 397.
Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
В течение суток зафиксировано 93 новых летальных случая. Выздоровели — 2 263 человека.
В общей сложности в Украине зарегистрировано 4 690 смертей от COVID-19. Выздоровели — 108 233 пациента. Болеют сейчас 131 811 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской области — 576, Киеве — 422, Одесской — 367 и Днепропетровской областях.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 7 октября лабораторно обнаружили за сутки 4 753 случая коронавируса.
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