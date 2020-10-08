В следующем году в Украине не будет отдельного фонда для борьбы с коронавирусом

В следующем году в Украине не будет отдельного Фонда по борьбе с коронавирусом, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

«Согласно тому представлению, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета министров Украины, то отдельного ковидного фонда как такового не предусматривается», — отметил Разумков.

По его словам, в госбюджете отдельно предусмотрены 2,6 млрд грн на вакцинацию, а также 1 млрд грн — на поддержку школ в борьбе с коронавирусом.

«А все остальное заложено в бюджет МОЗ... 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, Министерству здравоохранения пока предполагается на следующий год», — добавил глава парламента.

Разумков отметил, что, создавая соответствующий фонд в 2020 году, власть исходила из того, что финансирование борьбы с COVID-19 вообще не было предусмотрено бюджетом.