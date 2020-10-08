Представительство МВФ в Украине отреагировало на выговор Рожковой и Сологубу

Обеспечение ответственности Правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком, которые были разработаны в консультациях со специалистами Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана касательно решения Совета НБУ в отношении двух членов Правления Нацбанка Украины.

«Обеспечение ответственности Правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в ходе предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом», — отметил он.

Люнгман добавил, что эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины.

«Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, придав политике Нацбанка большую надежность и эффективность», — отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Ранее Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрий Сологубу.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что «в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят к сфере их служебной компетенции».