Войти
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
позиция
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
евроинтеграция
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Победа Медведчука на выборах станет началом конца восточноевропейской политики Запада, – Олейник

624
Победа Медведчука на выборах станет началом конца восточноевропейской политики Запада, – Олейник

Переговоры председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоялись 6 октября в Ново-Огарево, показали, что Россия никогда не отказывалась от дружбы с Украиной и продолжает искать пути для налаживания добрососедских отношений.

Эта встреча стала тревожным сигналом для Запада, где понимают, что восстановление отношений между Россией и Украиной будет означать крах их восточноевропейской политики.

Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал экс-народный депутат Украины Владимир Олейник.

По словам Олейника, российское руководство уже неоднократно подавало сигналы украинскому народу о готовности к диалогу о восстановлении былой дружбы.

«В последнее время Владимир Владимирович обращается и к действующему руководству страны, и к ее народу, который также является самостоятельным субъектом политики. Ведь это именно народ выбирает власть, и Путин как бы говорит ему, если у вас будет нормальное, вменяемое правительство и хороший президент, то мы готовы снова стать близкими друзьями», — цитирует ФАН Владимира Олейника.

Бывший депутат ВР отмечает, что искренность намерений Путина подтверждает готовность предоставить Украине вакцину от коронавируса, которая на данный момент разработана только в России. Но действующая украинская власть отвергает такую помощь, ставя под угрозу миллионы жизней своих граждан.

Читайте также: Дело подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова передали в суд

Как пишет ФАН, Олейник объяснил, что больше всего в своей восточноевропейской политике Запад боится тандема Путина и Медведчука, который возможен, если народ Украины выберет последнего главой своего государства.

«У них есть свой устоявшийся формат общения. У них длительные и весьма доверительные отношения: напомню, что, когда Медведчук обращался к российскому президенту по вопросам обмена военнопленными, они решались намного быстрее! То же самое будет и с экономикой, и с финансовой поддержкой со стороны Москвы, если во главе украинского государства будет стоять лидер „Оппозиционной платформы — За жизнь“», — подытожил Олейник.

Напомним, что во время встречи 6 октября Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Владимир Олейник
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Станет ли мир лучше через 10 лет?

Некоторые люди предпочтут постоянно жить в виртуальной реальности, в то время как машины будут спасать их мышцы от атрофии. Их «географический след» уменьшится, а значит, на планете сможет жить больше людей. Будут созданы миллионы искусственных миров, чтобы справиться с огромными географическими следами общества. Будет ли мир лучше? Я понятия не имею. Время покажет.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Чума на оба ваши дома! И на все биолабы

Во время недавнего селекторного совещания с Кабмином Владимир Зеленский высказал здравую мысль о том, что Украине нужно создать биологическую лабораторию для разработки вакцины от коронавируса. Мысль хорошая! Странно, что она не пришла в голову Зеленскому раньше, на старте эпидемии COVID-19. В январе или феврале такая инициатива прозвучала бы более уместно. А, может быть, президент не знает, что на территории Украины действуют 10 биолабораторий, 3 института и одна система контроля за патогенами?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016