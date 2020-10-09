Twitter заблокировал почти 1,6 тысячи аккаунтов, связанных с государственными сетями фейков

Twitter заблокировал 1589 аккаунтов из Ирана, Саудовской Аравии, Кубы и Таиланда за нарушения политики компании по манипулированию платформой.

Об этом сообщает Engadget.

В заявлении компании говорится, что аккаунты связаны с информационными операциями, проводимыми Ираном, Саудовской Аравией, Кубой и Таиландом. Twitter добавил подробную информацию об этих учетных записях, а также внес в свои архивы пять аккаунтов, связанных с Россией и закрытых еще в сентябре.

По словам компании, учетные записи, действующие в Иране, «искусственно усиливали разговоры на политически чувствительные темы». К ним относятся вопросы расовой и социальной справедливости в США, к примеру движение Black Lives Matter и убийство Джорджа Флойда. Многие учетные записи были взломаны, и Twitter вернул большинство из них первоначальным владельцам.

Tакже заблокированы 33 аккаунта, связанных с правительством Саудовской Аравии. «Эти аккаунты были созданы, чтобы выдавать себя за ключевых политических фигур Катара и продвигать нарративы о политике Катара, которые с геостратегической точки зрения выгодны властям Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

Кроме того, Twitter закрыл 526 фейковых аккаунтов, которыми управляли молодежные группы, связанные с кубинским правительством, и еще 926 аккаунтов, предположительно находящихся в ведении Королевской армии Таиланда (RTA).

Что касается российских аккаунтов, Twitter связал их с российской фабрикой троллей.

В июне Twitter удалил около 178 000 учетных записей, связанных с Китаем, Россией и Турцией. Компания добавила в свой архив сведения о 32 242 из них.