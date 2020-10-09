В Индии число заразившихся коронавирусом приближается к 7 миллионам

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 70,4 тысячи, общее число заболевших превысило 6,9 миллиона человек, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в США, где коронавирус выявлен у 7,6 миллиона человек.
Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 78 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5,9 миллиона человек.
Лечение в больницах проходят более 893 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на более чем 8 тысяч человек. Число умерших превысило 106 тысяч, за сутки от болезни скончались 964 человека.
Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше.
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