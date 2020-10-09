В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

В Киеве еще у 567 жителей обнаружили за прошедшие сутки заболевание COVID-19, из числа заболевших 10 человек скончались, 295 — выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Ситуация с распространением вируса — тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных — 567 за минувшие сутки. Десять случаев — летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 чело века. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463 », - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции.
Так, среди заболевших 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от 6 до 17 лет, а также 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчика от 1 года до 17 лет. Заболели также 29 медиков.
Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 78 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели при этом за сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9 411 жителей Киева.
«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 115, Оболонском — 83, Днепровском районе — 69 случаев», — добавил Кличко.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки — 5 804, выздоровели 2 417 пациента, умерли за сутки 89 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
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