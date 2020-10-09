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Отказываясь от российской вакцины, Зеленский подписывает украинцам смертный приговор, – ОПЗЖ

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Отказываясь от российской вакцины, Зеленский подписывает украинцам смертный приговор, – ОПЗЖ

Демонстративно отказавшись вести переговоры с Российской Федерацией о поставках единственной в мире вакцины от коронавируса, Президент Зеленский подписал смертный приговор многим украинцам, и в очередной раз продемонстрировал свою неспособность управлять страной.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В очередь за единственной в мире вакциной от коронавируса, разработанной в России, выстроились уже многие страны. Но исключительно по вине Зеленского Украины в этом списке нет.

«Президент Зеленский заявил, что Украина не собирается получать вакцину „Спутник V“, разработанную российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и подождет „вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых“. При этом Российская Федерация ведет переговоры с ООН о возможной вакцинации персонала Организации и уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», — отмечается в заявлении партии.

В ОПЗЖ напоминают, что российская вакцина получила позитивные отзывы многих ведущих мировых медицинских центров.

«Заявление Президента Зеленского является крайне непрофессиональным и недальновидным, поскольку исследования любого препарата продолжаются порой даже спустя десятилетия после начала его применения. А вакцина „Спутник V“ уже получила множество позитивных отзывов ученых, в том числе представителей Страсбургского университета, Государственного центра исследований респираторных заболеваний Первой больницы Медицинского университета г. Гуанчжоу (Китай), Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар (Филадельфия, США), университета Рединга (Великобритания), Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), Британского Красного Креста, Университета Ланкастера (Великобритания) и ряда других организаций. Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину и поздравил Россию с завершившейся регистрацией препарата», — пишут в ОПЗЖ.

Более того, эксперты считают, что российский опыт в разработке вакцины от коронавируса нужно применять и в борьбе с другими неинфекционными заболеваниями.

«Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге отметил, что разработанная в России вакцина „Спутник V“ оказалась „безопасна и эффективна“. При этом он особо отметил необходимость распространения российского опыта в сфере разработки вакцины от коронавируса „Спутник V“ и опыта борьбы с неинфекционными заболеваниями», — также отмечается в заявлении.

Однако, Зеленский упорно продолжает ждать появление вакцины на Западе и тем самым ставит под угрозу здоровье и жизнь миллионов украинцев.

«Зеленский и его окружение, не считаясь с человеческими потерями, намерены дожидаться появления вакцин на Западе (хотя неизвестно, когда это может произойти), ведь в Украине, находящейся под внешним управлением, закупку медицинских препаратов контролируют иностранные организации, и это ‒ огромная угроза национальной безопасности страны.

Президенту Зеленскому уже пришлось выслушать, что ЕС — это не банкомат. Вероятно, следующее открытие, которое ждет его и Украинский народ, будет заключаться в том, что Евросоюз ‒ еще и не аптека. Это серьезное испытание для Украины — находиться под управлением человека, который не учится даже на своих ошибках.

Отказываясь от российской вакцины ‒ первой и пока единственной в мире вакцины от COVID-19 ‒ власть Украины фактически подписывает смертный приговор огромному числу украинцев и обрекает страну на тяжелейшие испытания.

Вывод очевиден: пока при власти находится Президент Зеленский, Украинский народ не может чувствовать себя в безопасности. И ответственность за новые смерти от коронавируса полностью лежит на действующей украинской власти», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

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Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину.

вакцина, ОПЗЖ, коронавирус
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