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Поездка Зеленского в Брюссель выглядит «пустышкой» на фоне визита Медведчука в Москву, - Чаплыга

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Поездка Зеленского в Брюссель выглядит «пустышкой» на фоне визита Медведчука в Москву, - Чаплыга

Медведчук окончательно перехватил инициативу у Зеленского в вопросе реализации «Минских соглашений». Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал визит главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву. Об этом Чаплыга написал у себя в Facebook.

«Пока Зеленский изображал бурную деятельность путем различных „инициатив“ — назначение\увольнение Фокина, введение\извлечение Тищенко и т.д., Медведчук в Москве актуализировал „Межпарламентский диалог“ стран нормандской четверки, предложенный им почти год назад», — написал блогер.

По словам Чаплыги, в Офисе президента осознают, что «Межпарламентский диалог» — это самая перспективная переговорная площадка.

«Кстати, судя по трем неудачным попыткам власти обыграть эту идею под себя, на Банковой понимают, что формат, предложенный Медведчуком, таки самый перспективный. Идея Медведчука вполне здравая (с этим публично соглашались даже депутаты из других оппозиционных фракций и из бывшего «монобольшинства») — создать площадку постоянно действующего диалога представителей парламентов стран «нормандской четверки», — подчеркнул активист.

Чаплыга пишет, что у Зеленского были все возможности создать такую переговорную площадку, но теперь время упущено.

«Логично! Ведь имплементировать «Минские соглашения» будет именно Верховная Рада путем принятия законов. Согласитесь, что искать компромиссные формулы имплементации проще именно в среде парламентских представителей стран «Нормандии», — пояснил автор логику создания «Межпарламентского диалога».

«И пока у Зеленского было свое „монобольшинство“, у него были все возможности создать такую же международную площадку, но теперь время упущено и никакого „монобольшинства“ больше нет. Теперь Зеленский обречен либо вообще „не успеть на поезд“, либо быть скромным пассажиром на том „поезде“, который сконструировала и запустила оппозиция», — конкретизировал блогер.

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По словам Чаплыги, визит Зеленского в Брюссель по факту оказался «пустышкой», а поездка Медведчука в Москву, напротив, у многих возродила надежду на установление мира.

«Конечно, это расстроит тех, кто ищет войны „до конца“, но спешу напомнить, что Зеленский пришел к власти на лозунгах мира и против политики Порошенко, а в итоге превратился в еще бОльшего „Порошенко“, чем оригинал», — заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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