Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с пандемией

Кабинет министров на заседании в пятницу примет ряд дополнительных мер по усилению борьбы с COVID-19, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня состоялось совещание с руководителями регионов, министерств. Мы определили четкие меры, направленные на усиление борьбы с коронавирусом. Будут проведены дополнительные меры по увеличению количества коек в медучреждениях, обеспеченности коек кислородом, Минздрав активизирует работу по сертификации производителей медицинского кислорода. (...) Сегодня будем принимать проект о выделении субвенций, чтобы большинство коек в больницах были обеспечены кислородом. Минздрав поставил регионам задание, чтобы 80% коек были оборудованы кислородом», — сказал он в ходе заседания правительства.
«Также колл-центры в регионах должны усовершенствовать работу по отслеживанию контактных. Главам ОГА поручено мобилизовать все службы и наладить координацию работы с МВД, Госпродпотребслужбой, в частности, относительно проведения массовых мероприятий, работы учреждений, где может происходить скопление людей. Все департаменты здравоохранения на местах должны отработать четкие маршруты пациентов с COVID-19 при увеличении количества медучреждений», — добавил премьер.
Помимо этого, Шмыгаль подчеркнул, что в Украине будут увеличивать количество тестирований.
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