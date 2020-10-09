YouTube может превратиться в площадку для интернет-торговли

Видеосервис YouTube тестирует функции, которые позволят напрямую покупать товары, представленные в размещенных на платформе роликах. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, видеосервис начал предлагать авторам роликов использовать специальное программное обеспечение, связанное с инструментами аналитики и торговли компании Google, которая владеет YouTube. Ожидается, что это позволит сделать из видеороликов YouTube каталог продукции, который зрители смогут просматривать и выбирать товары напрямую без перехода на Amazon или другие торговые площадки.
Отмечается также, что видеохостинг начал сотрудничество с канадской интернет-платформой Shopify.
Представитель YouTube подтвердил агентству Bloomberg, что такой эксперимент проводится. Если он окажется успешным, то YouTube сможет конкурировать с такими крупными платформами для интернет-торговли как Amazon и Alibaba, отмечает агентство.
YouTube является одним из самых посещаемых интернет-порталов в мире, он позволяет пользователям публиковать свои видеозаписи и видеотрансляции в режиме реального времени.
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