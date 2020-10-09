Войти
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
инициатива
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
резонанс
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

планы
RSS

YouTube может превратиться в площадку для интернет-торговли

276
YouTube может превратиться в площадку для интернет-торговли

Видеосервис YouTube тестирует функции, которые позволят напрямую покупать товары, представленные в размещенных на платформе роликах. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, видеосервис начал предлагать авторам роликов использовать специальное программное обеспечение, связанное с инструментами аналитики и торговли компании Google, которая владеет YouTube. Ожидается, что это позволит сделать из видеороликов YouTube каталог продукции, который зрители смогут просматривать и выбирать товары напрямую без перехода на Amazon или другие торговые площадки.

Отмечается также, что видеохостинг начал сотрудничество с канадской интернет-платформой Shopify.

Читайте также: В Харьковской области критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19

Представитель YouTube подтвердил агентству Bloomberg, что такой эксперимент проводится. Если он окажется успешным, то YouTube сможет конкурировать с такими крупными платформами для интернет-торговли как Amazon и Alibaba, отмечает агентство.

YouTube является одним из самых посещаемых интернет-порталов в мире, он позволяет пользователям публиковать свои видеозаписи и видеотрансляции в режиме реального времени.

YouTube
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016