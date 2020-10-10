Дебаты Трампа и Байдена 15 октября не состоятся

Комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, запланированного на 15 октября.

В распространенном заявлении комиссии говорится: «Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день». В связи с этим комиссия делает вывод, что «теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет».

Отмена дебатов связана с тем, что президент Дональд Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник — кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден — такое согласие дал.

Трамп настаивал на очном формате дебатов, ссылаясь на полное выздоровление, подтвержденное его лечащим врачом, Шоном Конли, заявившим накануне, что Трамп может вернуться к полноценной работе уже в субботу, 10 октября.

Второй раунд дебатов предусматривал ответы кандидатов на вопросы зрителей.

Представитель Байдена Эндрю Бэйтс заявил: что «Это позор, что Дональд Трамп уклонился от единственных дебатов, в которых избиратели могут задавать вопросы, но это неудивительно». По его словам, Трамп «не имеет мужества отвечать за свою позицию перед избирателями так, как вице-президент Байден».

Предвыборный штаб Трампа обвинил комиссию в «предвзятости».

«Нет никаких медицинских причин, чтобы отменять дебаты 15 октября в Майами, поскольку президент будет здоров и готов к ним», — сказал представитель предвыборной кампании Трампа Тим Мерто.

Комиссия объявила, что оба кандидата согласились принять участие в дебатах 22 октября. Они будут обязаны пройти тестирование на вирус, масочный режим и меры социального дистанцирования будут обязательными.

Трамп в субботу планирует выступить перед собравшимися с балкона Белого дома, а в понедельник отправиться на митинг во Флориду.