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Лукашенко в СИЗО пообщался арестованными оппозиционерами

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Лукашенко в СИЗО пообщался арестованными оппозиционерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в субботу с экс-претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, на встрече обсуждались вопросы конституционной реформы. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе.

«Конституцию на улице не напишешь», — сказал Лукашенко. Сообщается, что президент «четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба». «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — сообщает агентство.

Судя по фотографии, распространенной Telegram-каналом, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума КС, юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич, адвокат, член президиума КС Илья Салей, директор Vondel/Hepta, соучредитель The Village Беларусь Александр Василевич, а также Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

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Еще в июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, который почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах Виктор Бабарико, в отношении него было возбуждено уголовное дело, он арестован и находится в СИЗО. Здесь же сидят и некоторые другие из признанных правозащитниками политзаключенные. Белорусские оппозиционеры неоднократно заявляли, что хотят возврата к Конституции республики 1994 года, чтобы, в частности, ограничить количество президентских сроков, но они настаивают на проведении сначала новых выборов.

Беларусь, Александр Лукашенко
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