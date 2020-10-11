Врач заявил о незаразности переболевшего коронавирусом Трампа

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, передает телеканал CNN со ссылкой на его меморандум.

«Президент подходит под критерии медицинского регулятора CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает..., что он больше не представляет для других опасности передачи вируса», — говорится в документе.

По словам Конли, на то, что Трамп не заразен, указывает отсутствие температуры в течение более 24 часов, а также ряд «продвинутых диагностических тестов».

Трамп сообщил о заражении коронавирусом 2 октября. Это произошло в самый разгар предвыборной кампании, после скандальных дебатов с основным соперником действующего президента на грядущих выборах — демократом Джо Байденом.

Лечился Трамп в военном госпитале. Там ему ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron, а также выписали препарат ремдисивир. По подсчетам газеты The New York Times, стоимость лечения президента могла превысить $100 тыс. В эту сумму входит госпитализация на вертолете, обратный полет, лечение в больнице, тестирование на коронавирус и лекарства.

6 октября Трампа выписали, и он пообещал гражданам США предоставить такое же лечение от COVID-19, какое получал сам, а также поставить в бесплатные больницы экспериментальные препараты, которые он принимал.

Перед публикой Трамп выступил через девять дней после того, как сдал положительный тест на коронавирус. С балкона Белого дома он заверил, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали «социалистическим государством».