Во Франции за сутки – почти 27 000 случаев коронавируса, 54 человека умерли

Во Франции за сутки выявили почти 27тысяч случаев заражения коронавирусом — это наибольшее количество с начала пандемии.
Об этом сообщает DW со ссылкой на органы здравоохранения Франции.
По данным на вечер субботы, 10 октября, во Франции подтверждено 26 896 случаев COVID-19, то есть 11 процентов всех тестов на коронавирус за один день были положительными. В то же время накануне, 9 октября, этот показатель составил 10,4 процента.
За последние сутки в стране в результате COVID-19 умерли 54 человека. В общем по меньшей мере 32 684 человека во Франции стали жертвами коронавируса.
В отделениях интенсивной терапии за последние сутки находились 1 456 пациентов, что на 17 человек больше, чем за предыдущие сутки. В то же время в разгар первой волны эпидемии в апреле количество пациентов в реанимации превышала семь тысяч больных.
Во многих городах Франции, учитывая вторую волну коронавирусной инфекции, снова ввели строгие ограничения. В частности, большое количество заражений фиксируется в Париже, Лионе, Лилле и Марселе. В этих городах бары и некоторые заведения общественного питания будут оставаться закрытыми в течение двух недель. Во многих городах страны действует масочный режим.
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