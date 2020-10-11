В Азербайджане заявили, что при ракетном обстреле города погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа, 33 человека ранены. Об этом сообщил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«По данным на этот час, погибли более семи гражданских лиц, ранены 33 человека, в том числе дети. Разрушены три жилых здания», — написал Гаджиев на своей странице в Twitter.
Ранее в воскресенье Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти и ранении 28 человек в результате ракетного обстрела Гянджи — второго по величине города страны.
В ходе состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Ситуация обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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