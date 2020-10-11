Королевская об отказе от российской вакцины: Власти личные рейтинги важнее, чем здоровье украинцев

Для действующей власти в Украине личные рейтинги гораздо важнее, чем здоровье украинцев.

Такое мнение озвучила народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская.

Подобный вывод политик сделала после того, как власть категорически отказалась принимать помощь в виде вакцины российского производства от коронавируса, о которой договорился лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом в Украине ежедневно растет, а больницы переполнены и скоро перестанут справляться с нагрузкой, ничего кроме шока и недоумения категорический отказ Зе-власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может. Сегодня очень четко нужно понимать, что речь идет исключительно о здоровье нации и вопрос пиара здесь неуместен. Виктор Медведчук фактически сделал то, что должна была сделать власть — провел переговоры с руководством России относительно вопросов мирного урегулирования и поднял вопрос о вакцинах от коронавируса, которую Россия успешно протестировала», — считает Королевская.

Также парламентарий объяснила, почему «Зе-команда» неспособна принимать стратегические решения, от которых зависит будущее Украины. По ее мнению, это связано с тем, что они парализованы страхом потери власти и рейтингов.

«Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей. Безусловно, принять помощь от России — это решение, которое можно назвать непопулярным. Но во время выборов мы не раз слышали о готовности идти на непопулярные решения, главное — чтобы они приносили пользу нашей стране. За это время мы увидели массу действительно непопулярных и неконструктивных решений — продажа земли, легализация игорного бизнеса, два антисоциальных бюджета, продолжение политики Порошенко — но их никак не назовешь полезными. А в тех вопросах, которые принесли бы пользу, власть политической воли и смелости так и не проявила», — подытожила Наталия Королевская.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

В свою очередь, член Политсовета партии Медведчука Юрий Загородний считает, что Кабмин Украины создал так называемый коронавирусный фонд как кубышку, которую можно потрошить по своему усмотрению.